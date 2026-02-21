ABD ordusundan kritik hamle: Katar’daki El-Udeyd üssünden yüzlerce asker tahliye edildi

El-Udeyd üssünden yüzlerce askerin tahliye edildiğini aktaran ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ayrıca ABD donanmasının 5. Filosu'nun konuşlandığı Bahreyn'deki üslerden de tahliyeler yapıldığını belirtti.

İran ile ABD arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler sürerken, ABD olası bir askeri saldırıya karşı bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürüyor.

100'DEN FAZLA UÇAK BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Açık kaynak istihbaratını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre son bir hafta içinde Avrupa ve Orta Doğu'ya ABD ordusuna ait 100'den fazla uçak geldi.

USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemileri 120'den fazla savaş uçağını taşıyor.

ABD EUCOM ve CENTCOM'un ise 200'den fazla jet ve yaklaşık 108 tanker uçağa ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." ifadesini kullanmıştı.

ABD'NİN KATAR'DAKİ ÜSSÜ, ORTA DOĞU OPERASYONLARININ BEYNİ

Doha'nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor.

Üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından "Orta Doğu operasyonlarının merkezi" olarak tanımlanıyor.

Buradan, Kuzeydoğu Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada hava operasyonları yönetiliyor. Irak, Suriye ve Yemen operasyonları başta olmak üzere bölgedeki birçok hava harekatı bu üsten idare ediliyor.

El-Udeyd'de uzun menzilli bombardıman uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal ve nakliye uçakları ile insansız hava araçlarının bulunduğu, toplamda yaklaşık 100 hava aracının konuşlandığı biliniyor.

El-Udeyd üssünde yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personeli görev yapıyor.