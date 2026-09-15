ABD ordusundan kritik itiraf: Uzaya silah konuşlandırdık
ABD ordusu, ülkenin yörüngede kendi kuvvetlerini savunabilecek “uzay kontrol silahlarına” sahip olduğunu duyurdu. Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink detay vermekten kaçınırken, söz konusu sistemlerin ABD birlikleri veya uyduları hedef alınırsa düşman uydularına karşı kullanılabileceği belirtildi.
CNN televizyonunun haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink, Maryland eyaletinde düzenlenen bir konferansta, ABD'nin uzun süredir varlığı tartışılan uzay silahlarına ilişkin açıklamada bulundu.
"UZAY KONTROL SİLAHLARIMIZ VAR"
Meink, değişen tehdit ortamına karşı hazırlıklarını artırmayı sürdürdüklerini savunarak, "İşte bu yüzden ABD'nin, yörüngede şu anda ortak kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek kapasitede uzay kontrol silahları bulunuyor." dedi.
Bu silahların "ABD kuvvetlerini savunmak için kullanılacağına" işaret eden Meink, "Sadece havada değil, uzayda da üstünlüğümüzü korumamız son derece önemli. Bu nedenle tehdit edildiğimizde başa çıkabilmemiz için adımlar atmak zorunda kaldık." diye konuştu.
Troy Meink, silahlar hakkında ve ne zaman konuşlandırıldıklarına dair detay vermeyi reddetti.
"DÜŞMAN UYDULARINI ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR"
Öte yandan, Meink, Çin'i ve Rusya'yı uzayda askeri kabiliyet geliştirmeyi amaçlamakla suçlayan ABD'nin, uzayda saldırı kapasitesi olduğunu böylece ilk kez doğrulamış oldu.
Washington Post gazetesine konuşan bir ABD'li yetkili de uzay saldırı kabiliyetlerinin, ABD birliklerinin veya uydularının hedef alınması halinde "düşman uydularının etkisiz hale getirilmesini içerebileceğini" söyledi.