ABD ordusunu dolandıran Türk 100 milyon dolar kazanmış

ABD ordusunu dolandıran Türk vatandaşı Onur Aksoy, devlet kurumlarına sahte ürün satarak 100 milyon dolar kazanmış. Florida'da yaşayan, ABD-Türkiye çifte vatandaşı Aksoy'un sahtecilik yaptığına dair dava geçtiğimiz günlerde görüldü. Aksoy, 2013-2022 yılları arasında Çin'den getirdiği binlerce cihaza korsan Cisco yazılımları yükledi. Ürünleri logoluorijinal görünen kutularda paketleyen Aksoy, Cisco'nun kullanım kılavuzuna kadar kopyaladı. 15 Amazon ve 10 e-Bay vitrini açan Aksoy, korsan ürünlerini ABD ordusuna, devlet kurumlarına, hastanelere ve okullara sattı. Durumu fark eden Cisco, Aksoy'a yedi uyarı mektubu gönderdi. Ancak Aksoy, bu uyarılara da sahte belgelerle yanıt verdi. Aksoy, geçtiğimiz haziran ayında sahte mal ticareti yapmaktan tutuklandı. Mahkemede suçlamaları kabul eden Aksoy, 100 milyon dolar gelir elde ettiğini itiraf etti ve ceza indirimi için mahkeme ile anlaşma yoluna gitti. 48 ila 78 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Aksoy'un 6 Kasım'da mahkûm edilmesi planlanıyor. Aksoy, 15 milyon dolar ceza ve müşterilerine tazminat ödeyecek.