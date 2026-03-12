Haberler

ABD, Orta Doğu'dan vatandaşlarını tahliye ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'dan 43 binden fazla ABD vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada, "28 Şubat'tan bu yana 43 binden fazla ABD vatandaşı Orta Doğu'dan güvenli şekilde ayrılarak ABD'ye döndü" ifadesi kullanıldı.

30 BİN VATANDAŞA SEYAHAT DESTEĞİ Bölgedeki ticari uçuşların kademeli olarak yeniden artmaya başladığı kaydedilen açıklamada, ABD hükümeti tarafından sağlanan uçuşlar ile kara ulaşımı operasyonlarının talebin düşmesi nedeniyle azaltılacağı vurgulandı. Açıklamada, 24 saat görev yapan kriz birimi aracılığıyla yurt dışında bulunan 30 binden fazla ABD vatandaşına güvenlik tavsiyesi ve seyahat desteği sağlandığı duyuruldu.