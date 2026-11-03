ABD Özel Temsilcisi Witkoff duyurdu: “Rusya-Ukrayna müzakereleri Abu Dabi’de yapılacak”
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Tarih vererek konuşan Witkoff müzakerenin Abu Dabi’de yapılacağını aktardı.
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Witkoff yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Rusya-Ukrayna ve ABD arasındaki müzakerelere 10-11 Kasım tarihlerinde teknik düzeyde arabuluculuk yapacağız. Amerikalı müzakereciler bu hafta Brüksel'de Fransa, Almanya İngiltere, Avrupa Birliği ve NATO temsilcileriyle bir araya gelecek"