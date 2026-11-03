ABD Özel Temsilcisi Witkoff duyurdu: “Rusya-Ukrayna müzakereleri Abu Dabi’de yapılacak”

ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Witkoff yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rusya-Ukrayna ve ABD arasındaki müzakerelere 10-11 Kasım tarihlerinde teknik düzeyde arabuluculuk yapacağız. Amerikalı müzakereciler bu hafta Brüksel'de Fransa, Almanya İngiltere, Avrupa Birliği ve NATO temsilcileriyle bir araya gelecek"