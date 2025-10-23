ABD, Pasifik’te uyuşturucu teknesini vurdu: 3 kişi öldü

ABD donanması, Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda teknede bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video

ABD'DEN SERT MESAJ: "YASAL YETKİMİZ VAR"

ABD Başkanı Donald Trump ise, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında operasyonların meşruiyetine ilişkin soruları yanıtladı. "Evet, yasal yetkimiz var. Bu bir ulusal güvenlik meselesi." diyen Trump, 2024 yılında 300 bin ABD vatandaşının uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu durumun saldırıları haklı kıldığını savundu.

YARGISIZ İNFAZ TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Dün de Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini belirten Hegseth, 2 kişinin öldürüldüğü saldırının görüntülerini paylaşmıştı.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.