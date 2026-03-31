ABD petrol İsrail kaos peşinde

Siyonist İsrail rejiminin ABD'yi yanına alarak İran'a karşı başlattığı savaşta 32'nci güne gelindi. 'Halkın isteğiyle rejim değişikliği' bahanesiyle İran'ı parçalamak ve Ortadoğu'yu yeniden dizayn etmek isteyen ABDİsrail ortaklığı hedeflerine ulaşamayınca daha da çirkin yüzlerini göstermeye başladı. ABD'nin 'İran'ın eneji tesislerini ve altyapısını 10 gün vurmayacağız' sözü işine gelmeyen İsrail o günden bu yana altyapı tesislerine saldırıyor. İsrail ordusu, İran'ın 3 ayrı bölgesine düzenlediği hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldı. 50'den fazla İsrail savaş uçağı İran'ın 3 bölgesine bomba yağdırdı.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin yakınındaki bir yüksek gerilim hattı vuruldu. İran'da kısmi elektrik kesintileri yaşandı. Tahran'daki Mihrabad Havalimanı ve Tebriz'de bir petrokimya tesisinin hedef alındığı bildirildi. İsrail, İran savaşını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana özellikle okul ve hastane gibi sivil yapıları vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu dün İran'daki İmam Hüseyin Üniversitesi'ni 'Burada silah yapımı öğretiliyor' diyerek bombaladı.

İranlı yetkililer geçtiğimiz gün ABD-İsrail saldırılarında aralarında 600 okulun olduğu 93 bin 233 sivil yerleşim alanının bombalandığını kaydetti. İsrail ordusu önceki gece de İran'a düzenlenen saldırılarda 40 silah üretim ve araştırma tesisinin hedef alındığını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump da Financial Times'a verdiği röportajda "Dürüst olmak gerekirse, en çok istediğim şey İran'daki petrolü almak" itirafında bulundu.

HÜRMÜZ'Ü AÇ YOKSA HARK'I HAVAYA UÇURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla Tahran yönetimine yönelik en sert tehditlerinden birini savurdu. Trump "Herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa (ki muhtemelen varılacaktır) ve Hürmüz Boğazı hemen açılmazsa, İran'daki "kalışımızı", tüm elektrik üretim santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı (ve muhtemelen tüm arındırma tesislerini!) havaya uçurarak ve tamamen yok ederek sonlandıracağız" dedi.

URANYUM IÇIN 'ÇAL-ÇIK' PLANI

İran-ABD-İsrail savaşında 3 bin 500 ABD askerini taşıyan USS Tripoli'nin bölgeye ulaşmasıyla "uranyum çıkarma" operasyonu gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 450 kilogramlık nükleer malzemeyi müzakere veya askeri güçle ele geçirmeyi değerlendiriyor. Wall Street Journal'in haberine göre söz konusunu operasyon, muhtemelen Amerikan güçlerini günlerce ya da daha uzun ülke içine sokacak karmaşık ve riskli bir görev. Habere göre İran müzakere masasında uranyumu vermezse bu maddenin zorla ele geçirilmesi gündeme gelecek.