ABD polisinden korkunç cinayet! Evine çağırdığı polis başından vurdu

Grayson kadını vurduktan sonra yanındaki polise, "Başka ne yapabilirdik? Zaten bize yaklaşmıştı" dedi. Olayın ardından diğer polis başından vurulan kadına müdahale ederek, ekiplerin gelmesini bekledi. O sırada başka bir polisle konuştuğu duyulan Grayson, "Elinde kaynar suyu vardı ve üzerime kaynar suyla geldi" ifadesini kullandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 30 yaşındaki Sean Grayson kendisine yöneltilen birinci derece cinayet ve resmi görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddetti.