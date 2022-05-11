ABD: Putin uzun bir savaşa hazırlanıyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde Ukrayna Savaşı'yla ilgili konuştu. Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ne yapmak istediğiyle ilgili soruya yanıt verirken, "Ruslar, Donbas'ta başarılı olsalar bile bu durum savaşı sona erdirmeyecek. Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da Donbas'ın da ötesinde amaçlarına ulaşmak için uzatılmış bir savaşa hazırlık yaptığını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Haines ayrıca "Savaşı kaybettiğini hissetmesi halinde, Putin nükleer silah kullanabilir" dedi.