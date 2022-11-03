ABD: Rus generaller nükleeri değerlendirdi

Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, Rus askeri yetkililerin geçen ay Ukrayna'daki savaşta nasıl ve ne zaman nükleer silah kullanabileceklerini değerlendirdiklerini ileri sürdü. ABD'ye göre bu görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmadı. Beyaz Saray yetkilileri de geçtiğimiz aylarda nükleer silahların kullanılması ihtimaliyle ilgili kaygılarının arttığını bildirmişti. Ancak Rusya'nın nükleer kullanmaya hazırlandığına yönelik bir işaret görmediklerini de ekledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Batı'yı "kasıtlı olarak konuyu gündeme taşımakla" suçlamıştı.