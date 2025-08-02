ABD-Rusya hattında gerilim büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin Rusya'ya verdiği sürenin sonunda gerekenlerin yapılmaması halinde yaptırımların devreye gireceğini açıklaması, iki ülke arasında tansiyonu yükseltti. ABD ile Rusya arasında nükleer krizin yankıları sürerken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'da orduya destek verdiğini öne sürdükleri bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Rusya ise, Donetsk bölgesinde Aleksandro- Kalinovo yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ile sosyal medyada yaşadığı tartışmanın ardından iki nükleer denizaltının Rusya'ya yaklaşması emrini verdiğini söylemişti. Trump'ın açıklamasına yanıt veren Rusya Devlet Duması Üyesi Viktor Vodolatsky, "Amerikan denizaltıları, uzun süredir kontrol altında" dedi.