ABD: Rusya Ukrayna’da taviz verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da yapılan kritik görüşmenin yankıları sürüyor. Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD'nin, Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerinde anlaştığını söyledi. Witkoff, Putin'in zirvede 'toprak takası' talebi konusunda taviz verdiğini belirtti. Konunun bugün Oval Ofis'e yapacağı ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüşüleceğini vurgulayan Witkoff, "Ruslar, beş bölgenin tamamı konusunda masada bazı tavizler verdi" diye konuştu. Witkoff'un bahsettiği bölgeler arasında Donetsk, Lugansk, Herson, Zaporijya ve Kırım yer alıyor. Witkoff, "Mesele şu ki, nihai bir barış anlaşmasına varma düşüncelerinde bir miktar yumuşama görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

TOPRAKLARINI KAYBEDEBİLİR

The Wall Street Journal, Alaska'daki Trump-Putin zirvesinin ardından Ukrayna için iki olası senaryo çizdi. Her iki durumda da Kiev'in toprak kayıpları yaşayacağı vurgulandı. İlk senaryoya göre Ukrayna küçülmüş sınırlarla varlığını sürdürecek, fakat Batı'dan alacağı güvenlik garantileriyle egemenliğini koruyacak. İkinci senaryoda ise Ukrayna yalnızca topraklarının önemli bir bölümünü değil, aynı zamanda siyasi bağımsızlığını da kaybedecek ve Moskova'nın etkisi altına girecek.

AVRUPALI LİDERLER ZELENSKİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi. Öte yandan Amerikan Axios haber platformuna göre, Trump'ın, 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna- ABD üçlü zirvesini gerçekleştirmek istiyor.