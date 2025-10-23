ABD, Rusya'nın iki petrol şirketini yaptırım listesine aldı!
ABD, Rusya'ya yeni yaptırım kararını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Rusya'nın iki petrol şirketi olan ROSNEFT ve LUKOIL yaptırım listesine alındı.
ABD HAZİNE BAKANI "CİDDİ BİR ARTIŞ AÇIKLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bessent, açıklamasında, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.