ABD Sağlık Bakanı’ndan dikkat çeken ifadeler: “Trump’ın nasıl hayatta kaldığını anlamıyorum”
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., katıldığı bir programda Donald Trump’ın beslenme alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump’ın su içmediğini ve sürekli diyet kola tükettiğini söyleyen Robert F. Kennedy Jr, “"Yediği şeyler sadece zehir. Bütün gün kendini zehirle pompalıyor. Bu biyolojik şartlarda ve bu beslenme tarzıyla nasıl hayatta kaldığını gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"SADECE SEYAHAT EDERKEN BU TARZ BESLENİYOR"
Trump'ın sadece seyahat ederken bu tarz beslendiğini belirten Kennedy, "Büyük fast-food zincirlerinin gıdalarına güveniyor çünkü yoldayken zehirlenmek veya hasta olmak istemiyor" diye konuştu. Kennedy ayrıca, seyahatler dışında Trump'ın aslında genellikle 'oldukça iyi yemekler yediğini' de ekledi Kennedy, beslenme konusundaki bu karamsar tablonun aksine Trump'ın fiziksel dayanıklılığını ise övdü.