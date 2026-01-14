ABD Sağlık Bakanı’ndan dikkat çeken ifadeler: “Trump’ın nasıl hayatta kaldığını anlamıyorum”

Kennedy, Trump'ın 'bir ilahın bünyesine' sahip olduğunu ima ederek, "İnanılmaz bir sağlığı var. Dr. Mehmet Öz bana tıbbi kayıtlarına baktığını ve Başkan'ın 70 yaşın üzerindeki herhangi bir bireyde gördüğü en yüksek testosteron seviyesine sahip olduğunu söyledi. Başkan'ın bu sözlerimi tekrarlamamdan mutlu olacağını biliyorum" dedi.