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Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:19

ABD saldırıyı duyurdu! Yangın alarmı verildi…

ABD Merkez Komutanlığı, Babülmendep Boğazı’nda petrol tankerine yönelik bir saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Saldırının yangına neden olduğu belirtildi.

DHA
ABD saldırıyı duyurdu! Yangın alarmı verildi…

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), STRINDA adlı petrol tankerinin, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonrası gemide yangın çıktığı ifade edildi.

CENTCOM'dan bu sabah yapılan açıklamada, "STRINDA adlı petrol tankeri, Babülmendep Boğazı'ndan geçerken Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden fırlatıldığı değerlendirilen bir Gemisavar Seyir Füzesi (ASCM) tarafından saldırıya uğramıştır. STRINDA gemisinde yangına yol açan bir hasar meydana geldiği, can kaybı olmadığı bildirdi. Saldırı sırasında bölgede herhangi bir ABD gemisi bulunmamaktaydı, ancak USS Mason STRINDA'nın yardım çağrısına yanıt verdi ve şu anda yardım sağlıyor" denildi.

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ABD saldırıyı duyurdu! Yangın alarmı verildi…
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