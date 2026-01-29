ABD Savaş Bakanı Hegseth: “İran bir anlaşma için her seçeneğe sahip”

Hegseth, "Şu anda İran 'a, anlaşma yapması için tüm seçeneklerin sunulduğundan emin olun. Artık nükleer kapasite peşinde koşmamalılar." şeklinde konuştu. ABD ordusunun, Trump'ın vereceği her türlü talimatı yerine getirmeye hazır olduğunu dile getiren Savunma Bakanı, diplomasi başarısız olursa askeri seçeneklerin masada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

"TRUMP'IN SAVAŞ BAKANLIĞI'NDAN BEKLEDİĞİ HER ŞEYİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR OLACAĞIZ"

"Bu ay (Venezuela'da) yaptığımız gibi, Başkan'ın Savaş Bakanlığından beklediği her şeyi yerine getirmeye hazır olacağız." diyen Hegseth, İran konusunda ABD çıkarlarını korumak için gerekenleri yapacaklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyarmıştı.