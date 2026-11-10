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ABD Savaş Bakanı Hegseth’ten azil girişimine sert tepki: Siyasi bir şov ve sabotaj

ABD Savaş Bakanı Hegseth’ten azil girişimine sert tepki: Siyasi bir şov ve sabotaj

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 6 ay aradan sonra Pentagon’da düzenlediği ilk basın toplantısında kendisi hakkında başlatılan azil girişimine ateş püskürdü. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie’nin girişimini “siyasi bir şov” ve “sabotaj” olarak nitelendiren Hegseth, Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını da savunarak “Doğru olanı yaptı, onların dişlerini söktü” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 17:01 Son Güncelleme: 10 Kasım 2026 17:06

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, yaklaşık 6 ay aradan sonra Pentagon'da ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Hegseth'in gündeminde, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie tarafından pazartesi günü başlatılan azil girişimi ve ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları vardı. Kendisine yönelik girişimi sert sözlerle eleştiren Hegseth, Massie'yi "hayal kırıklığına uğramış ve yenilgiye uğramış bir kongre üyesi" olarak nitelendirdi. Bunun bir hesap verebilirlik girişimi olmadığını savunan Hegseth, sürecin ego ve kızgınlıktan kaynaklandığını öne sürdü. Azil girişimini "saçmalık ve siyasi bir gösteri" olarak tanımlayan Hegseth, hiçbir savunma bakanının yasal askeri operasyonlar yürüttüğü için azledilmediğini söyledi.

"BU VATANSEVERLİK DEĞİL, SABOTAJDIR" ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte iki kez azil süreciyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Hegseth, her iki girişimin de başarısız olduğunu belirterek benzer bir sonucun bu kez de yaşanacağını savundu. Azil girişiminin ABD'nin düşmanlarına propaganda fırsatı sunacağını ileri süren Hegseth, İran'ı, uyuşturucu kartellerini ve diğer rakipleri örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: "Bu karar, düşmanlarımıza ABD'nin yasal askeri operasyonları başarıyla gerçekleştirdikleri için kendi askerlerini ve sivil yönetimini cezalandıracağını söylüyor. Bu vatanseverlik değil, sabotajdır."