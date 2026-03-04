ABD Savaş Bakanı: "Türkiye sahasına yönelen füze 5'inci maddeyi etkilemez"

TÜRKİYE HAVA SAHASINA YÖNELEN FÜZENİN NATO'NUN 5'İNCİ MADDESİNİ "TETİKLEMEYECEĞİNİ" SÖYLEDİ ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen füzenin NATO'nun hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesiyle ilgili yorumda bulundu. Hegseth, "Bu özel çatışmanın farkındayız. Ancak bunun 5'inci madde gibi bir şeyi tetikleyeceği anlamına gelmiyor." görüşünü paylaştı. ABD askerlerinin güvenliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Hegseth, ABD birliklerinin yüzde 90'ından fazlasının "İran'ın ateş menzilinin dışında" olduğunu vurguladı.

Hegseth, İsrail istihbarat ve savaş gücünün İran'ı kontrol altında tutma kapasitesine değinerek, "Elbette İran hala bazı füzeler fırlatabilecek ve hala sivil hedeflere tek yönlü saldırı dronları fırlatabilecek, vekilleri büyükelçiliklerimize, üslerimize ve hassas hedeflerimize saldırmaya çalışacak." şeklinde konuştu.