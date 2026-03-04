ABD Savaş Bakanı: "Türkiye sahasına yönelen füze 5'inci maddeyi etkilemez"
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte İran’a yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Hegseth, "Daha büyük saldırı dalgaları geliyor, hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz." İfadelerine yer verirken, Caine ise “20’den fazla İran savaş gemisini imha ettik” dedi. Türkiye'ye yönelen füze hakkında da konuşan Hegseth, "Bu özel çatışmanın farkındayız. Ancak bunun 5'inci madde gibi bir şeyi tetikleyeceği anlamına gelmiyor." dedi.
Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının beşinci gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "ABD ordusu İran'a karşı Irak'ta 2003 operasyonundakinden iki kat daha fazla hava gücü kullanıyor." diyen Hegseth, bu kapasitenin İsrail'in 12 gün operasyonlarının "7 katı büyüklüğünde" olduğunu bildirdi.
Hegseth, "Daha büyük saldırı dalgaları geliyor, hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz." dedi. "Amerika, Başkan (Donald) Trump'ın doğrudan komutası altında, kesin, yıkıcı ve acımasız bir şekilde kazanıyor." ifadesini kullanan Hegseth, İran Hava Kuvvetlerinin "yok edildiğini" ileri sürdü. ABD Savaş Bakanı, İran Donanmasının "Basra Körfezi'nin dibinde yatmakta" olduğunu ve dün gece "İran'ın en değerli savaş gemisi Süleymani'yi" batırdıklarını söyledi.
Hegseth, ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunan birliğin liderinin yakalandığını öne sürdüğü konuşmasında, "İran, Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı ve son gülen Başkan Trump oldu." değerlendirmesinde bulundu.