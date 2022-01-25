ABD savaş uçağı facianın eşiğinden döndü! Gemiye iniş yaptığı sırada…

Kaza hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, güvertede yaralanan 7 denizciden üçünün Filipinler'in Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Dört denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi.

Düşen uçağın gövdesinin geminin güvertesinde mi kaldığı yoksa denize mi düştüğü ise açıklanmadı.