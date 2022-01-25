Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD savaş uçağı facianın eşiğinden döndü! Gemiye iniş yaptığı sırada…
Giriş Tarihi: 25.1.2022 14:38

ABD savaş uçağı facianın eşiğinden döndü! Gemiye iniş yaptığı sırada…

DHA
ABD savaş uçağı facianın eşiğinden döndü! Gemiye iniş yaptığı sırada…

Güney Çin Denizi’nde tatbikat yapan ABD donanmasında bir F-35 savaş uçağı, iniş yaptığı sırada düştü. USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen uçakta bulunan pilot, kendini uçaktan fırlatmayı başarırken, 7 personelin yaralandığı bildirildi.

Geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin Denizi'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde dün facianın eşiğinden dönüldü.

PİLOT SAĞ KURTARILDI

ABD'ye ait F-35C savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. ABD Pasifik Filosu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın güvertede meydana geldiği kaydedilirken, kendini güvenli bir şekilde fırlatmayı başaran pilotun yakındaki sularda sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.

Kaza hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, güvertede yaralanan 7 denizciden üçünün Filipinler'in Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Dört denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi.

Düşen uçağın gövdesinin geminin güvertesinde mi kaldığı yoksa denize mi düştüğü ise açıklanmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD savaş uçağı facianın eşiğinden döndü! Gemiye iniş yaptığı sırada…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA