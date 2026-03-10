ABD savaşta 140 askerinin yaralandığını duyurdu: “Asker gönderilmesi göz ardı edilmiyor”
ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray, İran’a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin, “Petrol akışını durdurmak için herhangi bir şey yaparsa, şimdiye kadarki saldırıların 20 kat daha serti yapılacak” tehdidinde bulunurken, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 140 askerin yaralandığını ve 8’inin ağır yaralı olduğunu aktardı.
ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt İran'a ABD askeri gönderilmesine ilişkin, "Başkan bunu göz ardı etmiyor" ifadelerine yer verdi.
İran'da bombalanan okul hakkında da konuşan Leavitt, "Başkan, Pentagon soruşturmasının sonucunu kabul edeceğini söyledi" değerlendirmesinde bulundu. Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda da bulunan sözcü, "İran, Hürmüz Boğazı'nda petrol akışını durdurmak için herhangi bir şey yaparsa, şimdiye kadarki saldırıların 20 kat daha serti yapılacak. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya devam etmek için ilave seçenekler hazırlıyor. ABD Donanması, bir tanker veya gemiye eşlik etmedi, ancak bu bir seçenek. Başkan Trump, askeri hedeflerin tam olarak gerçekleştirildiğine ve İran'ın koşulsuz teslimiyet noktasına geldiğine karar verdiğinde operasyonlar sona erecektir." dedi.
PENTAGON SÖZCÜSÜ: 140 ASKER YARALANDI, 8'İNİN DURUMU AĞIR
ABC News kanalının haberine göre, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısını açıkladı. Parnell, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren aralıksız saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı." ifadesini kullandı.