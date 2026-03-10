ABD savaşta 140 askerinin yaralandığını duyurdu: “Asker gönderilmesi göz ardı edilmiyor”

İran'da bombalanan okul hakkında da konuşan Leavitt, "Başkan, Pentagon soruşturmasının sonucunu kabul edeceğini söyledi" değerlendirmesinde bulundu. Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda da bulunan sözcü, "İran, Hürmüz Boğazı'nda petrol akışını durdurmak için herhangi bir şey yaparsa, şimdiye kadarki saldırıların 20 kat daha serti yapılacak. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya devam etmek için ilave seçenekler hazırlıyor. ABD Donanması, bir tanker veya gemiye eşlik etmedi, ancak bu bir seçenek. Başkan Trump, askeri hedeflerin tam olarak gerçekleştirildiğine ve İran'ın koşulsuz teslimiyet noktasına geldiğine karar verdiğinde operasyonlar sona erecektir." dedi.