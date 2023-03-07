ABD Savunma Bakanı Austin Irak Başbakanı ile görüştü: Ülkede kalmaya hazırız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu gezisi çerçevesinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ta temaslarına başladı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Austin ve beraberindeki heyeti başkent Bağdat'ta kabul ettiği kaydedildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi değerlendirildi.

"ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başbakan Sudani ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Austin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak hükümetiyle birlikte terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için çalıştıklarını hatırlattı. Terör örgütü DEAŞ'ı bitirmenin tek güvenli yolunun askeri operasyon düzenlemek olduğunu belirten Austin, "ABD güçleri, Irak hükümetinin talebi üzerine Irak'ta kalmaya hazır. ABD, Irak'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini desteklemek için ortaklığımızı güçlendirmeye ve genişletmeye devam edecek" dedi.