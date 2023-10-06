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Giriş Tarihi: 6.10.2023 01:17

ABD Savunma Bakanı Austin: Türkiye'yle birlikte çalışma kararlılığını yineledim

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Türkiye'yle çalışma kararlılığını yineledi.

AA
ABD Savunma Bakanı Austin: Türkiye’yle birlikte çalışma kararlılığını yineledim

Lloyd Austin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Güler ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Paylaşımda, "Bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak ulusal güvenlik ve savunmayla ilgili karşılıklı çıkarlarımızın olduğu meseleleri görüştük. ABD'nin DEAŞ'i yenilgiye uğratmak için birlikte çalışmaya devam etmeye ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamaya ilişkin kararlılığını yineledim." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre de Suriye'deki son gelişmeler ele alınmıştı.

Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etmişti.

Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurgulamıştı.

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ABD Savunma Bakanı Austin: Türkiye'yle birlikte çalışma kararlılığını yineledim
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