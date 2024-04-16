ABD Savunma Bakanı Çinli mevkidaşı ile görüştü

Lloyd Austin, Kasım 2022'den bu yana ilk defa bir Çinli mevkidaşı ile Washington ve Pekin arasındaki ilişkileri geliştirmek için telefon görüşmesi yaptı.

Telefon görüşmesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu ay Çin'e yapacağı ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD'nin, Çin ordusuyla iletişimi geliştirmek ve Hint-Pasifik'te yaşanan gerginlikleri azaltmak için bir süredir çaba sarf ettiği biliniyor.

Ağustos 2022'de dönemim Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in kendisine ait olduğunu iddia ettiği Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından, iki ülke ordusu arasındaki üst düzey iletişim Pekin yönetimi tarafından askıya alınmıştı.

Pelosi, Çin ve ABD arasında artan gerilime ve Pekin yönetiminin kınama ve ikazlarına karşın adayı ziyaret ederek ABD'nin Tayvan halkının yanında olduğu yönünde açıklamada bulunmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 15 Kasım 2023'te ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in California eyaletinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi çerçevesinde yaptığı görüşmelerle tekrar yumuşama eğilimine girmişti.