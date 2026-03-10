Haberler

Dünya Haberleri

ABD Savunma Bakanı Hegseth: "İran yalnız kalmış durumda"

ABD Savunma Bakanı Hegseth: "İran yalnız kalmış durumda"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Komşularının ve Körfez'deki eski müttefiklerinin İran'ı yalnız bıraktığını savunan Hegseth, "Hizbullah, Husiler ve Hamas ya parçalanmış, etkisiz hale gelmiş ya da kenara itilmiş durumda. İran yalnız kalmış durumda" diye konuştu. Hegseth, ayrıca, "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 17:52

Savunma Bakanı Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Komşularının ve Körfez'deki eski müttefiklerinin İran'ı yalnız bıraktığını savunan Hegseth, "Hizbullah, Husiler ve Hamas ya parçalanmış, etkisiz hale gelmiş ya da kenara itilmiş durumda. İran yalnız kalmış durumda." diye konuştu. İran'a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyen Hegseth, "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL BU ÇABADA GERÇEKTEN GÜÇLÜ BİR ORTAK OLDU" İran'ın "füze kapasitelerinin yüzde 90, insansız hava aracı (İHA) kapasitelerinin de yüzde 83 zayıflatıldığına" yönelik açıklamaları anımsatılan Hegseth, buna dair "güçlü deliller" olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefonda görüşmesinin sorulması üzerine Hegseth, Trump'ın diğer dünya liderleriyle güçlü ilişkileri sürdürdüğünü, bunun da kendilerine birçok dinamik açıdan fırsat ve seçenek yarattığını dile getirdi. ABD Savunma Bakanı, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, Trump'ın "Nükleer silah peşinde koşmayın" sözlerine kulak asması gerektiğini savunarak Hamaney'in yaralandığına dair iddialara da yorum yapamayacağını belirtti. Çatışmalarda gelinen noktayı değerlendirmesi istenen Hegseth, "Bulunduğumuz konum oldukça güçlü. Bu, Başkan'a ABD için en geniş seçenekleri sunuyor. Ve baştan beri bu kürsüden sürenin ne kadar olacağını belirtmedik, irademiz sonsuz." dedi. Hegseth, İsrail'in ABD'nin desteğinden faydalanıyor olabileceğinden endişe duyanlara vermek istediği mesaj sorulduğunda, "Sadece şunu söylemek isterim ki İsrail, bu çabada gerçekten güçlü bir ortak oldu, farklı hedefleri olsa da onları izlediler. Sonuçta, biz kendi hedeflerimize odaklanmayı sürdürdük." yanıtını verdi.