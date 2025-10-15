ABD Savunma Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’ye acil iniş yaptı!
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uçağının ön camında meydana gelen çatlama nedeniyle İngiltere havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi. Öte yandan yapılan açıklamada, uçaktaki herkesin güvende olduğu aktarıldı.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, NATO toplantısından dönen Hegseth'in uçağının ön camında meydana gelen çatlama nedeniyle İngiltere'deki bir havalimanına acil iniş yaptığı bilgisini paylaştı.
Parnell, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan ABD'ye dönerken, Hegseth'in uçağı, ön camındaki bir çatlak nedeniyle Birleşik Krallık'a plansız bir iniş yaptı." ifadesini kullandı. Uçağın "standart prosedürlere uygun şekilde" indiğinin altını çizen Parnell, Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkesin güvende olduğunu kaydetti. Bakan Hegseth, bugün, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Ukrayna Savunma İrtibat Grubu Toplantısı'na katılmış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatını değerlendirmişti.