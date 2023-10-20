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Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:23

ABD Savunma Bakanı'ndan Orta Doğu zirvesi!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde güvenlik ortaklık ve Orta Doğu'daki gelişmeler değerlendirildi.

AA
ABD Savunma Bakanı’ndan Orta Doğu zirvesi!

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin'in muhataplarıyla telefon görüşmelerinde ABD'nin bu ülkelerle güvenlik ortaklığı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Austin'in Katar Emiri Şeyh Al Sani, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı bin Selman ile görüşmelerinde ABD'nin bölgedeki savunma işbirliklerine "bağlılığı" ve çatışmaların artmasını engellemeye dair kararlılığını vurguladığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, Austin'in Suudi mevkidaşına Yemen'de devam eden savaşa son vermeleri tavsiyesinde bulunduğu ve ikilinin doğrudan ve ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın teması sürdürme konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

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ABD Savunma Bakanı'ndan Orta Doğu zirvesi!
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