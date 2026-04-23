ABD Savunma Bakanlığı: "Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesi 6 ayı bulacak"

Pentagon, Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlara ilişkin Kongre üyelerine bilgi verdi. Pentagon yetkilileri, Kongre üyelerine Hürmüz Boğazı'na İran tarafından döşenen mayınların temizlenmesinin muhtemelen 6 ay süreceğini söyledi.

GİZLİ BİR BRİFİNG SIRASINDA PAYLAŞILDI

ABD merkezli Associated Press Haber Ajansı'nın bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberde, askeri yetkililerin bu bilgiyi salı günü ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen gizli bir brifing sırasında paylaştığı aktarıldı. Kaynak, komite üyelerinin İran'a karşı yürütülen savaşın maliyeti, stratejisi ve hedefleri hakkında bilgi almak için sorular yöneltmesine rağmen cevap alamadıklarını bildirdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör