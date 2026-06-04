ABD Savunma Bakanlığı, Irak’ta bir Amerikan askerinin öldüğünü belirtti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın Erbil kentinde eğitim sırasında bir askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'ın, Erbil'de 31 Mayıs'ta meydana gelen "eğitimle ilgili olayda" hayatını kaybettiği bildirildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Seibel'ın ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyona "destek" kapsamında bölgede bulunduğu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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