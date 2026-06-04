ABD Savunma Bakanlığı, Irak’ta bir Amerikan askerinin öldüğünü belirtti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın Erbil kentinde eğitim sırasında bir askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Irak’ta bir Amerikan askerinin öldüğünü belirtti
AA

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'ın, Erbil'de 31 Mayıs'ta meydana gelen "eğitimle ilgili olayda" hayatını kaybettiği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seibel'ın ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyona "destek" kapsamında bölgede bulunduğu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ABD #IRAK #ABD SAVUNMA BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!