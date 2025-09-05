ABD Savunma Bakanlığı tarihe karışıyor: Başkanlık kararnamesi yolda

Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuyla ilgili bir toplantı düzenleyerek söz konusu imzayı atacağını belirtti.

ABD yasalarına göre Trump, Kongreden çıkarılacak yasa olmadan Savunma Bakanlığının (Pentagon) adını değiştiremiyor. Bu sebeple Trump'ın imzalayacağı başkanlık kararnamesiyle bakanlığın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin başlatılması ve Pentagonun da gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.