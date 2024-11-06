ABD seçimleri sekteye uğradı: Bomba tehdidi…

ABD'de birçok çekişmeli eyalette yapılan bir dizi bomba tehdidi seçimleri sekteye uğrattı.

Salı günü Arizona, Georgia ve Pensilvanya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen bomba tehditlerinin asılsız olduğu ortaya çıktı ancak bu durum bazı sandıkların boşaltılmasına ve oy kullanma saatlerinin uzatılmasına neden oldu ve bazı oyların sayımında gecikmeye yol açtı.

Tehditler, Atlanta'daki ve Pensilvanya'daki oy verme sandıklarında ve seçim ofislerinde bildirildi. Eyalet sekreteri ofisine göre, ayrıca Arizona bölgesindeki birkaç oy verme yerinde de bomba tehditleri rapor edildi.