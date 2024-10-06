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Giriş Tarihi: 6.10.2024

ABD seçimleri siyonist lobiye yaranma yarışına döndü

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ABD seçimleri siyonist lobiye yaranma yarışına döndü
Gazze soykırımının destekçisi ABD'de "İsrail'e kim daha çok destek veriyor" kaosu başladı. 5 Kasım'da başkanlık seçimine hazırlanan ABD'de gündem İsrail'e verilen katliam silahları oldu. Gazze Şeridi'ndeki soykırımda ABD'nin rolü iki ayrı haberde deşifre oldu. İlk olarak Ortadoğu'dan sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olan Dana Stroul'un 13 Ekim tarihinde ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey yardımcılarına gönderdiği uyarı basına yansıdı. Stroul, Gazze'deki toplu insan tahliyesinin insani bir felaket yaratacağını ve uluslararası hukuku ihlal ederek İsrail'e savaş suçu isnat edilmesine yol açabileceğini yazdı. İsrail'in Ortadoğu'da hukuk tanımaz bir şekilde saldırılarını birçok ülkeye yayması karşısında ABD'nin suskunluğunun, siyonist lobiye ABD seçimleri öncesi yaranma çabası olduğu değerlendiriliyor. Siyonist lobiler de bunu adaylara karşı bir şantaj malzemesi olarak kullanıyor.
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ABD seçimleri siyonist lobiye yaranma yarışına döndü
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