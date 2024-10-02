ABD seçimleri siyonistin şantaj malzemesi

İsrail'in arkasındaki en büyük güç ABD. Siyonist rejim, ABD'nin 2016'daki başkanlık seçimleri öncesi Gazze'ye saldırarak on binlerce sivili katletmiş ve dönemin başkan adayları Clinton ve Trump ise İsrail'e kayıtsız destek verdiklerini ilan etmişti. 2020'deki başkanlık seçimlerinde ise siyonistlerin desteğini almak isteyen Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmiş, ABD Büyükelçiliği'ni ise Kudüs'e taşımıştı. 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde de rakipler siyonist lobinin desteğini kaybetmek istemiyor. Bu lobi, İsrail'in Ortadoğu'da büyümesi için seçimlerdeki etkisini ABD'ye yönelik bir şantaj olarak kullanıyor. Uzmanlar konuya ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulundu.İsrail ile ABD arasındaki ilişki, birbirini tamamlayan ve destekleyen nitelikte. ABD, Ortadoğu'daki pozisyonunu tahkim etmek için İsrail'i bir güç olarak kullandı. İsrail için ABD kendisine yol gösteren mahalle abisi gibi. ABD'de başta sermaye grupları olmak üzere medyadan sivil topluma siyasal partilerden baskı gruplarına kadar hemen her alanda 'Yahudi' gücü hegemonyası var.Bugün Amerika'da üst düzey kabul edebileceğimiz 80'den fazla siyonist Yahudi derneği var ve lobi faaliyetlerini bunlar yürütmekteler. Bu yapılar, bürokratlara yahut medya patronlarına mektuplar yazarak onları kendi görüş ve talepleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmakta.