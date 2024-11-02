ABD seçimlerinde gözler Müslüman seçmenlerde

ABD'de başkanlık seçimlerine sayılı günler kala gerilim zirvede. 5 Kasım'daki seçimlerinin sonucunu, adayların İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına ilişkin yaklaşımlarına göre oy verecek Müslüman seçmenler belirleyebilir. ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi'nin (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal "Bu yıl, kararsız eyaletlerde seçim sonucunu etkileyecek olan Müslüman oyları olacak" derken Amerikan- İslam İlişkileri Konseyi Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell ise "Amerikan Müslümanlarının oyu çok önemli. Salıncak eyaletlerdeki sonuçları etkileyebilirler" ifadelerini kullandı. Öte yandan Demokratların desteklediği aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın destek ziyaretleri ise sürüyor. İkili seçimlerin son hafta sonunda Kuzey Carolina'da olacak.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu'da savaş ve uzun menzilli saldırı bombardıman uçakları dahil ek askeri güç konuşlandıracağını duyurdu. Yapılan açıklamada, ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail'i savunmak, "caydırma ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması" amacıyla taahhütlerini yerine getirmek üzere bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağı bildirildi. Bu güçlerin bölgeye gitmek için hazırlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle gelecek ay ulaşmaya başlayacağı kaydedildi.