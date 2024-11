ABD seçimlerinde Türkiye rüzgarı esti! 200’den fazla ülkeye tanıtıldı

Türkiye'nin öne çıkan turizm merkezlerini ve kültürel zenginliklerini anlatan, How to be Cool in İstanbul, Bodrum, Kapadokya, Deliciously Türkiye, Sustainability, Arkeoloji, Güney Doğu ve Turkish Riviera konulu filmler, hem Türkiye'nin güzelliklerini hem de sürdürülebilirlik, tarih ve mutfak kültürü gibi alanlardaki güçlü yönlerini küresel izleyiciye sundu.

Açıklamada, söz konusu tanıtım faaliyetinin 27 Haziran 2024'te, ABD'nin haber kanalı CNN Domestic ve CNN International'da aynı anda yayınlanan Biden-Trump Münazarası'nda da ABD tarihinde ilk defa münazara arasına reklam alınarak yürütüldüğü ve İstanbul is the New Cool reklamının yayınlandığı hatırlatıldı.