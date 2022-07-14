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Haberler Dünya Haberleri ABD sel felaketine teslim oldu: Kayıplara hala ulaşılamıyor
Giriş Tarihi: 14.7.2022 11:39

ABD sel felaketine teslim oldu: Kayıplara hala ulaşılamıyor

DHA
ABD sel felaketine teslim oldu: Kayıplara hala ulaşılamıyor

ABD’nin Virginia eyaletinde son iki gündür devam eden aşırı yağışlar, sel felaketini beraberinde getirdi. Eyaletin kuzey bölgelerinde acil durum ilan edilirken, en az 44 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde 2 gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

100 EV ZARAR GÖRDÜ

Eyaletin kuzeyinde yer alan Buchanan County'de en az 44 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Buchanan Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, belirtilen kişilerin yakınları tarafından iletişim kurulamadığı için yetkililere bildirildiği ve bunun kayıp oldukları anlamına gelmediği belirtildi. Açıklamada, haber alınamayan kişilerin yerini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.

Virginia Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hatlarda hasar meydana gelmesi sonucu bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi. Alt yapının ve yollarında da zarar gördüğü selde açıklamaya göre en az 100 evde hasar meydana geldi.

Virginia Valisi Glenn Youngkin, sel nedeniyle acil durum ilan etti. Youngkin yaptığı açıklamada, "Buchanan County'deki Virginialıların, bu fırtınadan etkilenenlere yardım etmek için tüm imkanları kullandığımızı bilmelerini istiyorum. Durumu değerlendirmeye devam ederken, ilk yardım ekiplerimize ve sahadaki personelimize devam eden operasyonlarda bize yardım ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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ABD sel felaketine teslim oldu: Kayıplara hala ulaşılamıyor
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