ABD sele teslim oldu: 4 kişi can verdi
ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.
The Hill'in haberine göre, ABD'deki Arizona eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gila bölgesi acil durum yetkililerinden Carl Melford, Globe kentindeki sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kent yetkilileri, kaybolan kişilerin olduğunu ancak sayılarının bilinmediğini, bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Scottsdale İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Phoenix kentindeki sellerde bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Yetkililer, sellerin olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.