ABD Senatosu’na bir adım daha yaklaştı… Doktor Mehmet Öz adaylığı kazandı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı. ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden Pennsylvania'dan aday olan Öz'ün rakibi Dave McCormick, ön seçimlerde yenilgiyi kabul etti.
YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
McCormick, yaptığı açıklamada, ''Bugün, Öz'ü arayarak zaferi nedeniyle tebrik ettim.'' dedi.
Mehmet Öz ise Senato seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan McCormick'e, Twitter hesabından teşekkür etti.
Eski başkan Donald Trump'ın da desteklediği Dr. Öz, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin kesinleşmiş adayı John Fetterman ile yarışacak.
Ön seçim yarışını az farkla önde götüren Mehmet Öz'ün rakibi Dave McCormick, 24 Mayıs'ta, bazı ilçelerden postalanan ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmıştı.
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKACAK
ABD yasalarına göre, Senato'ya girenlerin çifte vatandaş olmasında herhangi bir yasal engel bulunmazken Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmuştu.
Açıklamada bulunan Öz, çifte vatandaşlığının seçim kampanyası kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtmişti.
FETÖ LOBİSİNE OYNUYOR
Öz, siyasete atılacağını açıkladığında ABD'de FETÖ lobisinin desteğini almak için de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Washington Post Gazetesi'ne röportaj veren Öz, vatandaşı olduğu Türkiye'ye karşı ABD'nin çıkarlarını savunacağını söylemişti.
Türk asıllı Doktor Mehmet Öz, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i savundu!
Teröristbaşı Fetullah Gülen'le ilgili de açıklamalarda bulunan Öz, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi ile bir bağlantısı olmadığını savunmuştu. Öz, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeyle alakası olduğuna dair inandırıcı bir suçlama yok. Pensilvanya'da kalacak." ifadelerini kullanmıştı.