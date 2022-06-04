ABD Senatosu’na bir adım daha yaklaştı… Doktor Mehmet Öz adaylığı kazandı

FETÖ LOBİSİNE OYNUYOR

Öz, siyasete atılacağını açıkladığında ABD'de FETÖ lobisinin desteğini almak için de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Washington Post Gazetesi'ne röportaj veren Öz, vatandaşı olduğu Türkiye'ye karşı ABD'nin çıkarlarını savunacağını söylemişti.

Türk asıllı Doktor Mehmet Öz, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i savundu!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'le ilgili de açıklamalarda bulunan Öz, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi ile bir bağlantısı olmadığını savunmuştu. Öz, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeyle alakası olduğuna dair inandırıcı bir suçlama yok. Pensilvanya'da kalacak." ifadelerini kullanmıştı.