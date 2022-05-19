ABD Senatosu’na oynayan Doktor Mehmet Öz ilk sonuçları aldı

ABD'li televizyon kanallarının ünlü siması Doktor Mehmet Öz, senatörlüğe oynuyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Cumhuriyetçi Parti'den aday olacağını açıklayan Öz, tepki çeken bir seçim vaadinde bulunmuştu.
SKANDAL SEÇİM VAADİ İŞE YARADI
FETÖ lobisinin desteğini alabilmek için teröristbaşı Fetullah Gülen'e sahip çıkan Öz, rakiplerine Amerikan kimliğini kanıtlamak için Türk vatandaşlığını bırakacağını açıklamıştı. Daha önce Türk kimliğiyle gurur duyduğunu açıklasa da "daha Amerikan" bir imaj çizebilmek için bu seçim sözünü veren Öz, eski ABD Başkanı Donald Trump'la da seçim kampanyası için omuz omuza vermişti.
Senatör olabilmek için ilk olarak parti içi rakipleriyle karşı karşıya gelen Öz, Pensilvanya'daki yarışı az farkla önde götürüyor.
Pensilvanya'da dün yapılan seçimde, bölgelerden gelen bildirimlere göre oyların yüzde 95'i sayıldı. Öz'ün rakibi Dave McCormick'ten yaklaşık 2 bin oy farkla önde olduğu belirtildi.
Son rakamlara göre Öz'ün 411 binin üzerine çıkan oyuna karşılık, McCormik 409 bin, 3. sıradaki kadın aday Kathy Barnette ise 325 binden fazla oy toplayabildi. Pensilvanya basınının yanı sıra ABD ulusal basınının da yakından takip ettiği seçimi Öz'ün birinci olarak tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
KASIM AYINDA BELLİ OLACAK
Eyalet yasalarına göre ilk iki aday arasındaki oy farkının yüzde 0,5 veya daha az olması durumunda sandıkların tekrar sayılması gerekiyor. Öz, sandıktan birinci çıkması durumunda ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimde Pennsylvania'nın Cumhuriyetçi senatör adayı olarak Demokrat rakibi John Fetterman ile yarışacak.
Kasım 2022 ara seçiminde ABD'liler, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gidecek.
FETÖ LOBİSİNİN DESTEĞİNİ ARIYOR
Öz, siyasete atılacağını açıkladığında ABD'de FETÖ lobisinin desteğini almak için de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Washington Post Gazetesi'ne röportaj veren Öz, vatandaşı olduğu Türkiye'ye karşı ABD'nin çıkarlarını savunacağını söylemişti. Teröristbaşı Fetullah Gülen'le ilgili de açıklamalarda bulunan Öz, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi ile bir bağlantısı olmadığını savunmuştu.
Türk asıllı Doktor Mehmet Öz, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i savundu!
Öz, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeyle alakası olduğuna dair inandırıcı bir suçlama yok. Pensilvanya'da kalacak." ifadelerini kullanmıştı.