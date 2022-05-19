ABD Senatosu’na oynayan Doktor Mehmet Öz ilk sonuçları aldı

Son rakamlara göre Öz'ün 411 binin üzerine çıkan oyuna karşılık, McCormik 409 bin, 3. sıradaki kadın aday Kathy Barnette ise 325 binden fazla oy toplayabildi. Pensilvanya basınının yanı sıra ABD ulusal basınının da yakından takip ettiği seçimi Öz'ün birinci olarak tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

KASIM AYINDA BELLİ OLACAK

Eyalet yasalarına göre ilk iki aday arasındaki oy farkının yüzde 0,5 veya daha az olması durumunda sandıkların tekrar sayılması gerekiyor. Öz, sandıktan birinci çıkması durumunda ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimde Pennsylvania'nın Cumhuriyetçi senatör adayı olarak Demokrat rakibi John Fetterman ile yarışacak.