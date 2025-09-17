ABD Senatosu’nda Jeffrey Epstein gerginliği

FBI Direktörü Kash Patel, ABD Senatosu Yargı Komitesi'nde düzenlenen bir sorgulama oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı. Patel'in kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasındaki merak edilen konuların üzerine gitmemekle eleştirilmesi oturumda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Demokrat Partili California Senatörü Adam Schiff, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in daha düşük güvenlikli bir hapishaneye transfer edilmesini sorgulayarak, "Cezaevleri Bürosu Maxwell'in cinsel suçlular için uygun olmayan bir hapishaneye taşımaya kendi başına mı karar verdi? Amerikalıların buna inanmasını mı istiyorsunuz? Herkesi aptal mı sanıyorsunuz?" diye sordu.

Patel, ise bu soruya "İstihbaratın sizin gibiler tarafından silah olarak kullanılmasını önlemek benim işim" diye yanıt verdi. Schiff'e yönelik "ABD Senatosu'ndaki en büyük sahtekâr, kurumun yüz karası ve tam bir korkak" ifadelerini kullanan Patel, "Senin kürsüden yalan söylemeye devam etmene ve şov yapmana şaşırmadım. Sen en hafif tabirle siyasi bir soytarısın" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine müdahalede bulunan oturum başkanı Chuck Grassley "İkiniz de susun!" diye bağırmak zorunda kaldı.