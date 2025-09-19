ABD Senatosu’nda tarihi adım! İlk kez Filistin’i tanıma tasarısı sunuldu

Oregon Senatörü Merkley'in yazılı açıklamasına göre, tasarıya 7 Demokrat senatörün yanı sıra bağımsız Senatör Bernie Sanders da imza attı. İlk kez Senato gündemine gelen tasarıda, iki devletli çözümün hem Filistin hem de İsrail'in güvenliği için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

1967 SINIRLARI VE BM KARARINA ATIF

Tasarıda, 1967 sınırlarını işaret eden 242 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına atıf yapılarak, ABD'nin güvenli bir İsrail'in yanında silahsızlandırılmış bir Filistin devletini tanıması talep edildi. Ayrıca, Filistin yönetimine Avrupa ülkelerine verdiği sözleri yerine getirerek 2026'da seçim yapması, Hamas'a ise silah bırakma çağrısı yapıldı.

"FİLİSTİN DEVLETİ HEDEFİNİ ERTELEYEMEYİZ"

Merkley açıklamasında, "Filistin devletinin tanınması, ABD'nin hem doğru olanı yapması hem de barış için atabileceği pratik bir adımdır. Amerika liderlik sorumluluğuna sahiptir ve şimdi harekete geçme zamanıdır." dedi.

Senatör, ateşkesin sağlanması, rehinelerin iadesi ve insani yardımların ulaştırılmasının ardından barış için tek geçerli yolun iki devletli çözüm olduğunu vurgulayarak "Filistin devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz." açıklamasında bulundu.