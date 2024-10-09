ABD sözcüsünün yüzüne haykırdı: Siz soykırıma ortaksınız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın basın toplantısına katılan Greyzone muhabiri Lıam Cosgrove toplantı sırasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yüzüne karşı Gazze'de bir yıldır şiddetli bir şekilde devam eden işgal ve soykırımı yapan İsrail'e silah desteği sağlayan ABD'nin de suçlu olduğunu söyledi. Cosgrove, "Aynı zamanda sizin yönetiminiz 1 yıldır Gazze'de devam eden soykırımı finanse ediyor. Her gün bu konudaki sorumluluğunuzu inkâr ediyorsunuz. İnsanlar bu saçmalıklarınızdan sıkıldı" ifadelerini kullandı.