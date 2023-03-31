ABD tarihinde bir ilk: Trump mahkemeye çıkacak

ABD tarihinde bir ilke imza atıldı. Ülkenin eski başkanı Donald Trump, 2016'da seçim kampanyası sırasında yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık 'sus payı' ödemesiyle ilgili mahkemeye çıkacak. Böylece Trump'ın ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan olmasının yolu açıldı. Sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken hukuk uzmanları, Trump'ın davasının 2024 başkanlık kampanyasına denk geleceğini tahmin ediyor. Suçlamayı "siyasi" olarak nitelendiren Trump, bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savundu.