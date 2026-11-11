ABD Temsilciler Meclisi, Hegseth'e yönelik azil girişimini engelledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasına yönelik azil girişimini engelleyen karar, Temsilciler Meclisinde 204'e karşı 211 oyla kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Hegseth’e yönelik azil girişimini engelledi
AA AA
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Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie tarafından sunulan 8 maddelik azil önergesinin ilerlemesini engelleyen karar, Temsilciler Meclisinde 204'e karşı 211 oyla kabul edildi.

Hegseth'i eleştiren bazı Cumhuriyetçiler de Bakan'ın eylemlerinin azil için gerekli olan "ağır suçlar ve kabahatler" kapsamına girmediğini savundu.

HEGSETH'E YÖNELİK SUÇLAMALAR

Massie, Hegseth'i Kongreden izin almadan savaş yürütmek, sivillerin korunmasına yönelik önlemleri zayıflatmak ve yargısız infazlar gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal görev üstlenmesinin yasaklanmasını talep eden tasarıda, İran, Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki ABD askeri operasyonlarına ilişkin suçlamalar yer alıyordu.

Tasarıda ayrıca Hegseth'in askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddialara yer verilmişti.

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