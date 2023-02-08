ABD Temsilciler Meclisi skandal vekil Santos’u soruşturuyor

Kongre'de gazetecilere konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, öz geçmişiyle ilgili yalanlar söylediği ortaya çıkan, kampanya finansmanının kaynağının belirsiz olması ve ofisinde çalışan birini taciz ettiği gibi skandal yaratan iddialarla gündeme gelen milletvekili Santos'un Meclis Etik Komitesi tarafından soruşturma altında olduğunu doğruladı.
Etik Komitesi'nin soruşturmasından bir şey çıkarsa Santos'un durumuyla ilgili adım atacaklarını belirten McCarthy, "Ortaya çıkan sorunlar nedeniyle şu anda (Santos'un) meclisteki komitelerde yer almasına izin vermiyoruz." dedi.
McCarthy, Santos'un, mecliste yeni atandığı Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden 31 Ocak'ta "işler yoluna girene kadar geçici olarak" ayrılacağını duyurmasının "doğru bir karar" olduğunu söyledi ve bu kararı almadan önce kendisiyle zaten görüştüğünü ifade etti.
SEÇMENLERDEN SANTOS'UN İHRAÇ EDİLMESİ ÇAĞRISI
Diğer taraftan, Santos'un seçildiği New York 3. bölgeden bir grup seçmen, Kongre binası önünde toplanarak, Santos'un meclisten ihraç edilmesi çağrısı yaptı.
"Yalanlar yetti, Santos'u bugün ihraç edin" yazılı dövizler taşıyan seçmenler, "Santos gitmeli" sloganı attı. Seçmenler, McCarthy'ye "doğru şeyi yaparak" Santos'u ihraç etmesi çağrısında bulundu.
Demokrat milletvekilleri Daniel Goldman ve Ritchie Torres de burada yaptığı konuşmada, Santos'un ihracı için Meclis Etik Komitesi'nin sonuçlarının beklenmesi gerekmediği görüşünü savundu.
Santos'un Kongre'ye karşı büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden milletvekilleri, birçok konuda kuralları ihlal eden Santos'un bir an önce meclis üyeliğinden ayrılması gerektiğini kaydetti.
SANTOS'UN YANLIŞ BİLGİLERLE DOLU ÖZ GEÇMİŞİ
New York'tan 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti. New York Times gazetesinin haberine göre ise NYU yetkilileri üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu.
Santos'un ayrıca seçim kampanyası sırasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.
Seçim döneminde "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katolik'im. Anne tarafımın Yahudi kökeni olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.
Ayrıca, Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 arası kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.
Demokratların yanı sıra seçim bölgesindeki parti üyelerince istifa çağrıları yapılan Santos ise istifa etmeyeceğini ve iddialardan etkilenmeyerek görevine devam edeceğini söylemişti. Santos, 31 Ocak'ta, yeni atandığı Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden "işler yoluna girene kadar geçici olarak" ayrılacağını duyurmuştu.
Son olarak Santos'un ofisinde kısa bir süre çalıştığını söyleyen Derek Myers isimli bir kişi, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.