ABD Temsilciler Meclisi skandal vekil Santos’u soruşturuyor

Kongre'de gazetecilere konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, öz geçmişiyle ilgili yalanlar söylediği ortaya çıkan, kampanya finansmanının kaynağının belirsiz olması ve ofisinde çalışan birini taciz ettiği gibi skandal yaratan iddialarla gündeme gelen milletvekili Santos'un Meclis Etik Komitesi tarafından soruşturma altında olduğunu doğruladı.

Etik Komitesi'nin soruşturmasından bir şey çıkarsa Santos'un durumuyla ilgili adım atacaklarını belirten McCarthy, "Ortaya çıkan sorunlar nedeniyle şu anda (Santos'un) meclisteki komitelerde yer almasına izin vermiyoruz." dedi.

McCarthy, Santos'un, mecliste yeni atandığı Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden 31 Ocak'ta "işler yoluna girene kadar geçici olarak" ayrılacağını duyurmasının "doğru bir karar" olduğunu söyledi ve bu kararı almadan önce kendisiyle zaten görüştüğünü ifade etti.