ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace’ten, Epstein dosyasındaki Prens Andrew’un soruşturulması mesajı:

Temsilciler Meclisi üyesi Mace, Epstein davasıyla ilgili 33 bin 295 sayfalık kaydın yayımlanmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de kısa bir süre önce tacize maruz kaldığını belirten Mace, Epstein mağdurlarının yanında olduğunu ve onları desteklediğini belirten çok sayıda paylaşım yaptı.

Mace, dava dosyalarında adı geçen Prens Andrew'a da yüklenerek, "Prens Andrew'u ABD topraklarında işlediği potansiyel suçlardan dolayı ne zaman soruşturacağız? (Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından) Sonraki doğru adım bu gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mace'in, Prens Andrew'un yanı sıra dosyalarda adı geçen ABD Başkanı Donald Trump'ın suçsuz olduğunu savunması ise dikkati çekti.

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, 3 Eylül'de Epstein davasıyla ilgili 33 bin 295 sayfalık kaydı yayımladığını duyurmuştu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

PRENS ANDREW'A CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI

Epstein'in eski çalışanı Juan Alessi, Prens Andrew'un, Epstein'in Florida'daki evini sıkça ziyaret ettiğini belirterek, "Prens Andrew haftalarca bizimle kalırdı." ifadesini kullanmıştı.

Andrew'un eşi Sarah Ferguson'ın da evi ziyaret ettiğini aktaran Alessi, Prens'in her gün masaj servisi aldığını aktarmıştı.

Prens Andrew, ayrıca birçok mağdur tarafından cinsel taciz ve istismarla suçlanmıştı.