ABD Temsilciler Meclisi üyesi Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında, Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson'u Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson'ı kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson'ı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde kabul ettiği bildirildi.