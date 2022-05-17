ABD Temsilciler Meclisi’nde UFO oturumu düzenlendi

Farklı bölgelerde, birkaç yıl arayla çekilmiş iki görüntüyü gösteren Bray, gece görüş gözlükleri ve SLR kameralarıyla kaydedilen ışıkların üçgen şeklinde olduğunu, bunun da ışığın kamera ve gözlüklerin lenslerinden geçerken kırılmasından kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Bray, aynı cisimlerden çok sayıda görüldüğü zamanların da olduğunu ve bunların "birçok ABD donanma araçlarınca" da gözlemlendiğini söyledi.

Bunların bir kısmının sensör anormalliği veya fiziksel olmayan bir şeyler olabileceğine dikkati çeken Bray, "Ancak bunların büyük bir kısmı fiziksel cisimlerdir." diye konuştu.