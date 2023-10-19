ABD Temsilciler Meclisi’nde yeni başkan ikinci oylamada da seçilemedi

Temsilciler Meclisinin 433 üyesi, McCarthy'nin 3 Ekim'de koltuğundan edilmesinin ardından yeni Temsilciler Meclisi Başkanını seçmek için ikinci kez toplandı.
Mecliste çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin adayı Ohio Temsilcisi Jim Jordan, aldığı 199 oyla başkan seçilmek için yeterli çoğunluğa ulaşamadı.
Halihazırda Mecliste 221 koltuğa sahip olan Cumhuriyetçilerden ilk turda 20, ikinci turda da 22 üye, partilerinin adayı Jordan'a oy vermedi.
Diğer yandan, 212 sandalyeye sahip Demokratların tamamı Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries'e oy verdi.
Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmesi için adaylardan birinin 217 oya ulaşması gerekiyor.
Jordan oylamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiçbir yere gitmiyorum." dedi.
Üçüncü tur oylama için Meclis üyeleriyle tek tek görüşeceğini dile getiren Jordan yeterli oya ulaşacağına inandığını söyledi.
Temsilciler Meclisinde dün 432 milletvekilinin katıldığı yapılan oylamada Jordan 200, Jeffries 212 oy almıştı.