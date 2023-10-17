ABD Temsilciler Meclisi’nde yeni başkan seçimi krizi

MCCARTHY'NİN KOLTUĞUNDAN EDİLMESİ

Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçi üyeler, McCarthy'nin, bütçe görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak yapılan yoklamalarda yeterli oyu alamayacağı görünen Scalise adaylığını geri çekmişti.