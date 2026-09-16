ABD Temsilciler Meclisinden Trump’a İran savaşı freni: Kritik tasarı kabul edildi
ABD Temsilciler Meclisi, İran’a yönelik saldırılara son verilmesini amaçlayan savaş yetkileri tasarısını 220 “evet” oyuyla kabul etti. Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi direktifi verirken 7 Cumhuriyetçi vekilin de “evet” oyu kullanması dikkat çekti.
ABD Temsilciler Meclisinde, Demokrat Partili üye Seth Moulton'ın sunduğu savaş yetkilerine yönelik yasa tasarısı oylandı.
İran'a yönelik saldırılara son verilmesi hedefiyle ABD Başkanı Donald Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi direktifi veren tasarı, 220 "evet" oyuna karşılık 204 "hayır" oyuyla kabul edildi.
Tasarıya "evet" oyu verenlerin 7'si, Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri oldu.
"ABD BAŞKANI BU BAŞARISIZ SAVAŞA SON VERMELİ"
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, yaptığı yazılı açıklamada 200 gündür süren gerilimde Trump yönetiminin belirttiği hedefleri elde edemediğini belirtti.
Meeks, yakıt fiyatı, enflasyon ve hükümet harcamalarındaki artışı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu, savaşı sonlandırmak için Kongre'nin onayladığı üçüncü Savaş Yetkileri Tasarısı oldu. ABD Başkanı, bu başarısız savaşa son vermeli ve Hürmüz Boğazı'nı açacak ve gerilimi azaltacak diplomatik bir çözüm üzerine çok taraflı çalışmak üzere gayrimenkul geliştiricileri değil gerçek diplomatları atamalı."