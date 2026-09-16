ABD Temsilciler Meclisinden Trump’a İran savaşı freni: Kritik tasarı kabul edildi

"ABD BAŞKANI BU BAŞARISIZ SAVAŞA SON VERMELİ"

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, yaptığı yazılı açıklamada 200 gündür süren gerilimde Trump yönetiminin belirttiği hedefleri elde edemediğini belirtti.

Meeks, yakıt fiyatı, enflasyon ve hükümet harcamalarındaki artışı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, savaşı sonlandırmak için Kongre'nin onayladığı üçüncü Savaş Yetkileri Tasarısı oldu. ABD Başkanı, bu başarısız savaşa son vermeli ve Hürmüz Boğazı'nı açacak ve gerilimi azaltacak diplomatik bir çözüm üzerine çok taraflı çalışmak üzere gayrimenkul geliştiricileri değil gerçek diplomatları atamalı."